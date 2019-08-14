Кабмін доручив НКРЕКП знизити тарифи на е/е для промисловості

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизити тарифи на електроенергію для промисловості. Про це він сказав у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що відповідний проект акт про зниження тарифів має бути підготовлений до наступної середи.

"Я пропоную урядове доручення НКРЕКП та Міненерго врегулювати питання ціни (електроенергії, - ред.) для промисловості у зв'язку з впровадженням ринку електричної енергії. І хай збирається це НКРЕКП, хай розглядає це питання, хай зменшують ці тарифи, це їхнє повноваження, хай не включають нам дурня", - сказав глава уряду.

"Я вимагаю від Міністерства енергетики та НКРЕКП прийняти всі необхідні нормативно-правові акти у межах своїх повноважень для того, щоб знизити ціни на електричну енергію для підприємців у країні. Крапка. І це не тільки я вимагаю, а вимагає ще й президент України… До наступної середи проводьте наради, формуйте проект акту. Якщо зміни якісь треба зробити у наступну середу - ми це зробимо", - додав він.

Нагадаємо, 6 серпня представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус анонсував, що через два тижні буде підготовлений проект рішення про зменшення ціни на електроенергію для підприємств. Він нагадав, що у президента неодноразово виступали за відстрочку введення ринку електроенергії.

Як писало РБК-Україна раніше, нова модель ринку електроенергії заробила в Україні з 1 липня 2019 року. Нормами закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого в 2017 році, передбачені різні механізми купівлі-продажу електроенергії: обопільні умови, ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок.

Так, у червні президент Володимир Зеленський пропонував Верховній раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік.