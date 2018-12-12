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Правительство инициирует проверку облгазов

Новости » Энергетика    12.12.2018 - 12:36
Правительство инициирует проверку облгазов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин поручил разработать механизм проверки облгазов

Кабинет министров Украины поручил сформировать рабочую группу для разработки механизма проверки облгазов на предмет начисления дополнительных платежей бытовым потребителям. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Правительство рекомендует НКРЭКУ вместе с Минэнерго, Минрегионом, Минсоцполитики, Антимонопольным комитетом и Фискальной службой в течение недели сформировать с участием нардепов рабочую группу для изучения ситуации с начислением облгазами, (на которых были возложены спецобязательства), дополнительных платежей за потребленный газ, в том числе с учетом приведения показателей счетчиков к стандартным условиям. Также рекомендуется применить в отношении облгазов меры.

 

Фото: предложения к протокольному решению

Напомним, на прошлой неделе премьер Владимир Гройсман прокомментировал выставление счетов с завышенными ценами на газ.

"Хочу сразу…: первое - платите только за фактически потребленный газ, платите не более 8,55 гривен - это второе. И третье - все остальное - мошенничество со стороны снабжающих организаций, я это категорически заявляю", - заявил он.

До этого в "Нафтогазе" заявили, что большинство бытовых потребителей газа получили платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами.

 

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