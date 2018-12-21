Кабмін доручив регулятору перевірити облгази на дотримання законодавства

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман підкреслив, що з монополістами "треба діяти жорстко"

Кабінет міністрів України доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) перевірити облгази на дотримання законодавства. Про це повідомив глава Кабміну Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що уряд офіційно звернувся до нацкомісії з проханням провести перевірку.

"Уряд офіційно звернувся до НКРЕКП з проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства. Це монопольна історія. З монополістами треба діяти жорстко, щоб вони не виходили за межі здорового глузду і закону. Усі, хто надає людям послуги, мають поважати цих людей", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України доручив сформувати робочу групу для розробки механізму перевірки облгазів на предмет нарахування додаткових платежів побутовим споживачам.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня Гройсман прокоментував виставлення рахунків із завищеними цінами на газ. "Перше - платите тільки за фактично спожитий газ, платите не більше 8,55 гривень - це друге. І третє - все інше - шахрайство з боку постачальних організацій, я це категорично заявляю", - сказав глава уряду в парламенті.

Відзначимо, у НАК "Нафтогаз" заявили, що більшість побутових споживачів газу отримали платіжки з донарахуваннями за жовтень і попередженням про донарахування за три попередні роки зі значними сумами.