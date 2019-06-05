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Президент Молдовы опасается прекращения транзита газа через Украину

Новости » Экономика    05.06.2019 - 11:01
Президент Молдовы опасается прекращения транзита газа через Украину
Фото: Президент Молдовы Игорь Додон (kremlin.ru)

Молдова пострадает от прекращения транзита российского газа

Президент Молдовы Игорь Додон опасается, что Россия прекратит транзит газа через Украину с 2020 года, оставив Молдову без газа. Об этом он сказал в интервью телеканалу NTV-Moldova.

Додон напомнил о рисках того, что в Молдове с нового года будут проблемы с поставками российского газа.

"Мы говорим о транзите через Украину. И публично об этом уже было объявлено, что, скорее всего, транзита в тех объемах, который сейчас есть, не будет. А если вообще не будет по нашей ветке, то будут очень серьезные проблемы", - сказал он.

При этом он отметил, что сама Молдова попытается как-то эту проблему решить через другие источники, хотя и будет непросто.

"А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет все для Приднестровья", - сказал Додон.

Он напомнил, что договор с "Газпромом" о поставках газа в Молдову истекает 1 января 2020 года. При этом он обвинил правительство страны в том, оно "не думает о том, как подписать новый договор".

Напомним, срок действия контракта на транзит российского газа от 2009 года истекает 1 января 2020 года.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Россия в январе 2020 года хочет попытаться создать искусственный газовый кризис в Украине. Коболев подчеркнул, что всем - от украинского президента и министерств до "Нафтогаза" нужно действовать, чтобы помешать планам России.

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