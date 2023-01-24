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Кабмін погодив звільнення глав п'яти ОВА: список

Фото: Кабмін погодив звільнення глав п'яти ОВА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів погодив звільнення очільників ОВА. Мова йде про очільників п'ятьох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення уряду.

Список

Згідно з рішенням уряду, йдеться про очільників таких областей:

  • Дніпропетровської - Валентин Резніченко,
  • Запорізької - Олександр Старух,
  • Київської - Олексій Кулеба,
  • Сумської - Дмитро Живицький,
  • Херсонської - Ярослав Янушевич.

Зазначимо, як раніше повідомили РБК-Україна джерела, сьогодні Кабмін не планує призначати на вільні посади нових очільників цих областей.

Нагадаємо, що сьогодні з Офісу президента був звільнений Кирило Тимошенко, і, як повідомили нашому виданню джерела, його можуть призначити главою Херсонської ОВА.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень буде часом справедливих рішень щодо скандалів, як на рівні міністерств, так і регіональних питань.

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