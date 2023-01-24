Кабмін погодив звільнення глав п'яти ОВА: список

Кабінет міністрів погодив звільнення очільників ОВА. Мова йде про очільників п'ятьох областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення уряду.
Згідно з рішенням уряду, йдеться про очільників таких областей:
Зазначимо, як раніше повідомили РБК-Україна джерела, сьогодні Кабмін не планує призначати на вільні посади нових очільників цих областей.
Нагадаємо, що сьогодні з Офісу президента був звільнений Кирило Тимошенко, і, як повідомили нашому виданню джерела, його можуть призначити главою Херсонської ОВА.
Додамо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень буде часом справедливих рішень щодо скандалів, як на рівні міністерств, так і регіональних питань.
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