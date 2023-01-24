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Кабмін сьогодні розгляне звільнення одразу п'яти голів ОДА, - джерело

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Київ, Вівторок 24 січня 2023 12:14
Кабмін сьогодні розгляне звільнення одразу п'яти голів ОДА, - джерело Фото: Кабмін сьогодні розгляне звільнення одразу п'яти голів ОДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Марія Кучерявець

Кабінет міністрів сьогодні, 25 січня планує погодити звільнення голів ОВА. Йдеться про п'ять очільників областей.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Офісі президента.

"Кабмін сьогодні розгляне відставку голів ОДА", - повідомили виданню джерела.

За їх інформацією, йдеться про очільників таких областей: Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, Херсонська та Київська.

При цьому, як зазначили джерела, питання призначення нових очільників ОДА сьогодні не розглядають.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку влади кадрових ротацій серед керівництва низки областей.

Додамо, що сьогодні з ОП був звільнений Кирило Тимошенко, і, як повідомили РБК-Україна джерела, його можуть призначити главою Херсонської ОДА.

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