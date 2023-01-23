Тимошенко може очолити Херсонську ОВА

Про це РБК-Україна повідомили інформовані співрозмовники в ОП.

За їхніми словами, раніше планувалося, що після звільнення Тимошенка призначать головою Херсонської ОВА. Обговорення цього питання мало місце задовго до його звільнення з Офісу після скандалу з орендою заміського будинку та елітного авто.

Не виключено, що відповідне рішення про призначення Тимошенка головою Херсонської ОВА буде ухвалено найближчим часом.