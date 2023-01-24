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Кабмин согласовал увольнение глав пяти ОВА: список

Фото: Кабмин согласовал увольнение глав пяти ОВА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров согласовал увольнение глав ОВА. Речь идет о руководителях пяти областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства.

Список

Согласно решению правительства, речь идет о главах таких областей:

  • Днепропетровской - Валентин Резниченко,
  • Запорожской - Александр Старух,
  • Киевской - Алексей Кулеба,
  • Сумской - Дмитрий Живицкий,
  • Херсонской - Ярослав Янушевич.

Как ранее сообщили РБК-Украина источники, сегодня Кабмин не планирует назначать на свободные должности новых руководителей этих областей.

Напомним, что сегодня из Офиса президента был уволен Кирилл Тимошенко, и, как сообщили нашему изданию источники, его могут назначить главой Херсонской ОВА.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что эта неделя будет временем справедливых решений по скандалам, как на уровне министерств, так и региональных вопросов.

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