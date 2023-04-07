Кабмін погодив кандидатуру голови Київської ОДА

"Підтримано проект Указу Президента України про призначення Руслана Кравченка головою Київської обласної державної адміністрації", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 24 січня президент Володимир Зеленський звільнив очільників Київської, Херсонської, Сумської, Запорізької і Дніпропетровської облдержадміністрацій.

Наразі Руслан Кравченко являється діючим керівником Бучанської окружної прокуратури. Він очолив її 15 березня 2021 року. У 2012 році він закінчив Юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

23 серпня 2022 Кравченко був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. До цього він працював у військовій прокуратурі,якою керував Анатолій Матіос.

У 2023 році Кравченко хотів стати керівником Національного антикорупційного бюро, однак не зміг перемогти у конкурсі.

Фото: Руслан Кравченко (facebook.com/utvisrael)