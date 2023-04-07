Кабмин согласовал кандидатуру главы Киевской ОГА

"Поддержан проект Указа Президента Украины о назначении Руслана Кравченко главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 января президент Владимир Зеленский уволил руководителей Киевской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.

Руслан Кравченко является действующим руководителем Бучанской окружной прокуратуры. Он возглавил его 15 марта 2021 года. В 2012 году он окончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

23 августа 2022 года Кравченко был награжден орденом "За заслуги" III степени. До этого он работал в военной прокуратуре, которой руководил Анатолий Матиос.

В 2023 году Кравченко хотел стать руководителем Национального антикоррупционного бюро, но не смог победить в конкурсе.

Фото: Руслан Кравченко (facebook.com/utvisrael)