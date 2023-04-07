Кабмин согласовал кандидатуру главы Киевской ОГА

Кабинет министров Украины, в пятницу, 7 апреля, поддержал назначение Руслана Кравченко главой Киевской облгосадминистрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кабмина.
"Поддержан проект Указа Президента Украины о назначении Руслана Кравченко главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Напомним, что 24 января президент Владимир Зеленский уволил руководителей Киевской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.
Руслан Кравченко является действующим руководителем Бучанской окружной прокуратуры. Он возглавил его 15 марта 2021 года. В 2012 году он окончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого.
23 августа 2022 года Кравченко был награжден орденом "За заслуги" III степени. До этого он работал в военной прокуратуре, которой руководил Анатолий Матиос.
В 2023 году Кравченко хотел стать руководителем Национального антикоррупционного бюро, но не смог победить в конкурсе.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет Министров назначил Дмитрия Завгороднего замминистра образования и науки.
Напомним, 21 марта Кабмин назначил Оксена Лесного новым министром образования и науки .
До этого Совет отправил в отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.
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