Кабмін призначив заступника Лісового, ще двох замміністрів освіти звільнили
Кабінет Міністрів призначив Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уряду.
Зазначимо, що Завгородній обіймав посаду генерального директора директорату цифрової трансформації Міносвіти.
Окрім того, уряд звільнив двох заступників міністра освіти - Олександра Костюченка та Олексія Шкуратова.
Також було звільнено Павла Козирєва з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, 21 березня Кабмін призначив Оксена Лісового новим міністром освіти та науки.
До цього Рада відправила у відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.
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