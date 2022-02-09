Кабмин поддержал законопроект об образовании для взрослых: что это значит

Правительство поддержало законопроект "Об образовании взрослых". Документ предполагает возможность получение другой специальности за счет льготных кредитов, однако есть условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета в Telegram-канале .

"Законопроект позволит получать за счет льготных долгосрочных кредитов профессиональное передвысшее и соответствующую степень высшего образования по другой специальности лицам, имеющим страховой стаж не менее 7 лет", - написал министр.

По его словам, законопроект разработан с учетом украинского опыта и рекомендаций Евросоюза по вопросам развития образования взрослых на протяжении жизни. Документ разработала команда широкого круга заинтересованных сторон.

"Принятие этого закона - первый шаг к формированию качественной системы образования для взрослых", - подчеркнул Шкарлет.