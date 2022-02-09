Кабмін підтримав законопроект про освіту для дорослих: що це означає

Уряд підтримав законопроєкт "Про освіту дорослих". Документ передбачає можливість отримання іншої спеціальності коштом пільгових кредитів, однак є умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета в Telegram-каналі .

"Законопроєкт дозволить отримувати коштом пільгових довгострокових кредитів професійний і відповідний ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю особам, які мають страховий стаж не менше 7 років", - написав міністр.

За його словами, законопроєкт розроблений з урахуванням українського досвіду і рекомендацій Євросоюзу з питань розвитку освіти дорослих протягом життя. Документ розробила команда широкого кола зацікавлених сторін.

"Прийняття цього закону - перший крок до формування якісної системи освіти для дорослих", - підкреслив Шкарлет.