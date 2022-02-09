ВНО-2022: какие предметы необходимы для поступления в вузы
В Министерстве образования и науки обнародовали перечень предметов внешнего независимого оценивания, результаты по которым необходимы для поступления в вузы. Первым, необходимым для каждой специальности является украинский язык.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Первым предметом для каждой из специальностей является украинский язык и литература или украинский язык", - отмечают в ведомстве.
Так, сдав ВНО по украинскому языку и литературе, абитуриенты смогут поступать на любую специальность, ведь получат не только результаты тестирования по выбранному учебному предмету, но и дополнительно - результат ВНО по украинскому языку.
В МОН обращают внимание, что результат по украинскому языку нельзя будет использовать вместо результата по украинскому языку и литературе.
Кроме этого, для лиц, поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений), второй и третий конкурсные предметы отличаются в зависимости от специальности, какими именно будут эти предметы - приведен в таблице МОН.
Поступающим, желающим получить степень младшего бакалавра нужны будут результаты по двум конкурсным предметам.
В частности, первым предметом является украинский язык или украинский язык и литература, а второй предлагается на выбор из перечня вторых и третьих предметов, указанных в таблице.
А для художественных специальностей вторым предметом является творческий конкурс, который нужно сдавать в учебном заведении.
Для тех, кто будет поступать на основе младшего специалиста или профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра, необходимо будет получить результаты ВНО по двум предметам, а также сдать профессиональное испытание в учебном заведении.
Так, первым предметом является украинский язык или украинский язык и литература, а вторым - по выбору учреждения образования (в случае участия в конкурсе на бюджетные места) - будет математика или история Украины, а для поступающих на контракт учреждения могут предложить собственный перечень на выбор абитуриента.
Напомним, в Украине 1 февраля, стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО) 2022 года.
Также стало известно, что абитуриенты имеют право на бесплатную сдачу не более 5 тестов в рамках ВНО, а вот за дополнительные предметы придется доплатить.