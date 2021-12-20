Названа стоимость пробного ВНО в 2022 году
В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) рассказали, сколько будет стоить пробное ВНО в 2022 году. Сумма стартует от 213 гривен и будет регулироваться в соответствии с регионом проведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЦОКО.
"Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость проведения пробного ВНО. Она различается по регионам и колеблется в пределах от 213 грн до 309 грн", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, а также прогнозируемым количеством тестирований и т. д.
Напомним, регистрация для участия в пробном ВНО продлится в течение 5-22 января 2022 года.
В частности, пробное тестирование с украинского языка, украинского языка и литературі состоится 19 марта.
А уже 26 марта - по истории Украины, математике, математике (задания уровня стандарта), биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.