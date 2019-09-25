Кабмин поддержал изменения в системе противодействия отмыванию средств

Кабинет министров на заседании 25 сентября поддержал проект закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, этот законопроект адаптирует украинское законодательство к нормам четвертой Директивы ЕС 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

"Принятие законопроекта позволит выполнить одно из ключевых условий для предоставления Европейским союзом второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в октябре 2019 года", - говорится в сообщении.

Проект закона, в частности, предлагает упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений). Рзмер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается со 150 до 400 тыс. грн, а количество признаков таких операций уменьшается с 17 до 4.

Инициатива также предусматривает применение риск-ориентированного подхода при проведении проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) и автоматизацию процесса предоставления информации, а также увеличивает срок для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях с 3 до 5 рабочих дней.

Проект закона детализирует механизм замораживания активов и приостановления финансовых операций, ужесточающий требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также изменяет систему санкции за нарушение этих требований. Максимальный штраф составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала, как было раньше.

Проект закона вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей

mof.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, Государственная служба финансового мониторинга Украины за первое полугодие 2019 года передала в правоохранительные органы 398 материалов о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Напомним, в мае 2018 года Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы.