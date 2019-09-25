Кабмін підтримав зміни до системи протидії відмиванню коштів

Кабінет міністрів на засіданні 25 вересня підтримав проект закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, цей законопроект адаптує українське законодавство до норм четвертої Директиви ЄС 2015/849 та Регламенту ЄС 2015/847, стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).

"Прийняття законопроекту дозволить виконати одну з ключових умов для надання Європейським союзом другого траншу макрофінансової допомоги розміром 500 млн євро в жовтні 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Проект закону, зокрема, пропонує спростити процедури звітування про фінансові операції для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банків, страховиків, кредитних спілок, ломбардів, бірж, платіжних організацій та інших фінансових установ). Наприклад, розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, збільшується зі 150 до 400 тис. грн, а кількість ознак таких операцій зменшується з 17 до 4.

Ініціатива, також, передбачає застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні належної перевірки клієнтів, перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) та автоматизацію процесу надання інформації, а також збільшує термін для інформування спеціального уповноваженого органу про порогові операції з 3 до 5 робочих днів.

Проект закону деталізує механізм замороження активів та зупинення фінансових операцій, посилює вимоги до розкриття кінцевих бенефіціарних власників компаній, а також змінює систему санкції за порушення цих вимог. Максимальний штраф складатиме 10 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а не 1% суми зареєстрованого статутного капіталу, як було раніше.

Проект закону вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу; встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, та збиранню грошей чи майна для терористичних цілей.

mof.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, Державна служба фінансового моніторингу України за перше півріччя 2019 року передала в правоохоронні органи 398 матеріалів про підозрілі операції, які можуть стосуватися легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Нагадаємо, в травні 2018 року Кабінет міністрів затвердив План дій щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. Документ містить 61 пункт законодавчого, методичного та практичного спрямування, а також комплекс заходів, пов'язаних з необхідністю вдосконалення роботи.