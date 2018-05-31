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Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов

НовостиФинансы    31.05.2018 - 14:55
Фото: MONEYVAL (coe.int)
Фото: MONEYVAL (coe.int)

План действий разработан в соответствии с рекомендациями MONEYVAL

Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.

"По итогам тщательно проведенного анализа отчета Комитета MONEYVAL по Украине, в котором определен целый ряд аспектов работы национальной системы финансового мониторинга, которые требуют совершенствования, Госфинмониторингом совместно со всеми заинтересованными государственными органами подготовлен План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

Указанный документ одобрен 12 апреля 2018 г. на пятом заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы в таких секторах, как:

- расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;

- международное сотрудничество;

- обеспечение прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц;

- регулирование и надзор и методически - разъяснительная работа субъектов государственного финансового мониторинга;

- противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также целевых финансовых санкций;

- другим задачам в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Следует отметить, что первый отчет о ходе выполнения Плана действий Украина будет представлять Комитету Совета Европы MONEYVAL уже на первом пленарном заседании 2019 года.

Напомним, в Совете Европы заявили о значительных рисках отмывания денег в Украине.

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Теги публикации: финансы, мониторинг, отмывание денег  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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