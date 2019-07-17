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Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на десятки миллиардов

Новости » Экономика    17.07.2019 - 17:21
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на десятки миллиардов
Иллюстративное фото (flickr/ssu)

Ведомство передало почти 400 материалов в правоохранительные органы

Государственная служба финансового мониторинга Украины за первое полугодие 2019 года передала в правоохранительные органы 398 материалов о подозрительных операций, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По данным пресс-службы, в этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 36,1 млрд грн.

В частности, в органы прокуратуры направлено 51 материалов, в Государственную фискальную службу Украины 92 материалов, в органы внутренних дел 75 материалов, в Службу безопасности Украины 110 материалов, в Национальное антикоррупционное бюро Украины 69 материалов, в Государственное бюро расследовний 1 материал.

Напомним, в мае 2018 года Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL. Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы.

Отметим, в Совете Европы заявили о значительных рисках отмывания денег в Украине.

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