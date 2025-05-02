Кабмін подав у Раду законопроект про ратифікацію угоди про надра

Угода України та США про надра

У четвер, 1 травня, США та Україна підписали угоду про економічну співпрацю, відому також як "угода про надра".

Документом передбачене створення інвестиційного фонду, який буде акумулювати та розподіляти кошти, зібрані від продажу українських корисних копалин. Водночас, контроль над надрами повністю залишається за Україною.

За словами експертів, угода має допомогти в розвитку видобувної галузі України.

У Вашингтоні очікують ратифікації угоди Верховною Радою впродовж тижня.

Детальніше про зміст угоди та що буде відбуватися після її підписання - у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що відразу ж після підписання угоди, адміністрація Дональда Трампа запустила механізм продажу зброї для України на суму 50 млн доларів.

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