Кабмин подал в Раду законопроект о ратификации соглашения о недрах

Соглашение Украины и США о недрах

В четверг, 1 мая, США и Украина подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, известное также как "соглашение о недрах".

Документом предусмотрено создание инвестиционного фонда, который будет аккумулировать и распределять средства, собранные от продажи украинских полезных ископаемых. В то же время, контроль над недрами полностью остается за Украиной.

По словам экспертов, соглашение должно помочь в развитии добывающей отрасли Украины.

В Вашингтоне ожидают ратификации соглашения Верховной Радой в течение недели.

Подробнее о содержании соглашения и что будет происходить после его подписания - в материале РБК-Украина.

Добавим, что сразу же после подписания соглашения, администрация Дональда Трампа запустила механизм продажи оружия для Украины на сумму 50 млн долларов.

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