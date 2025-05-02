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Кабмин подал в Раду законопроект о ратификации соглашения о недрах

Фото: Верховная Рада рассмотрит закопроект о ратификации соглашения о недрах (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Проект закона называется "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления".

Регистрационный номер документа - 0309.

Соглашение Украины и США о недрах

В четверг, 1 мая, США и Украина подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, известное также как "соглашение о недрах".

Документом предусмотрено создание инвестиционного фонда, который будет аккумулировать и распределять средства, собранные от продажи украинских полезных ископаемых. В то же время, контроль над недрами полностью остается за Украиной.

По словам экспертов, соглашение должно помочь в развитии добывающей отрасли Украины.

В Вашингтоне ожидают ратификации соглашения Верховной Радой в течение недели.

Подробнее о содержании соглашения и что будет происходить после его подписания - в материале РБК-Украина.

Добавим, что сразу же после подписания соглашения, администрация Дональда Трампа запустила механизм продажи оружия для Украины на сумму 50 млн долларов.

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