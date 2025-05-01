США очікують, що Рада ратифікує угоду про надра протягом тижня, - Sky News

У США розраховують, що Верховна Рада вже найближчими днями може схвалити угоду про надра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Неназваний представник адміністрації Дональда Трампа розповів виданню, що Рада протягом тижня може ратифікувати документ.

Він уточнив, що в рамках угоди між Україною і США було підписано відразу три документи. За його словами, 50% відрахувань надходитимуть від нових проєктів із видобутку всіх українських природних ресурсів, а не тільки рідкоземельних металів.

Варто зауважити, що для того, щоб угода про надра набула чинності, її має ратифікувати Рада, оскільки це міжнародний договір.

Нардеп Ярослав Железняк уже допускав, що ратифікація угоди може відбутися на засіданні парламенту 13-15 травня. Після цього запрацює інвестиційний фонд.