Кабмін подав до другого читання бюджет-2026 зі збільшеними витратами: що змінилося

Український уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до розгляду у Верховній Раді у другому читанні. У документ внесли правки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram.
Вона зазначила, що всі рішення, закладені в проєкт держбюджету, розроблялися з урахуванням ключових пріоритетів - безпеки, оборони та соціальної стійкості.
За словами Свириденко, всі власні доходи держави спрямовуються на потреби Сил оборони. При цьому важлива увага приділяється соціальній сфері, зокрема підвищенню зарплат лікарям і вчителям наступного року.
До другого читання уряд вніс зміни для збереження балансу між оборонними та соціальними видатками.
Голова українського уряду наголосила, що вона розраховує на підтримку депутатів і якнайшвидше ухвалення держбюджету-2026.
Нагадаємо, 22 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ підтримали 256 депутатів.
Водночас бюджетний комітет під час розгляду проєкту бюджету-2026 рекомендував внести низку правок, які стосуються оборонної сфери, освіти, соціальної сфери і не тільки.
Варто зауважити, що перед першим читанням проєкт держбюджету передбачав видатки на рівні 4,8 трлн гривень, що на 415 млрд гривень більше, ніж цього року.
Доходи бюджету оцінювалися в 2,83 трлн гривень, що на 18,8% перевищує показник 2025 року, а дефіцит планується на рівні до 18,4% ВВП.
Уряд планує встановити мінімальну заробітну плату на рівні 8647 гривень.
Зростання споживчих цін наступного року, за прогнозами, може становити 9,9%, а прожитковий мінімум збільшиться до 3209 гривень.
У проекті бюджету закладено середній курс долара - 45,7 гривні, а євро - 49,4 гривні.