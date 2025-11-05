UA

Кабмін подав до другого читання бюджет-2026 зі збільшеними витратами: що змінилося

Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Український уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до розгляду у Верховній Раді у другому читанні. У документ внесли правки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра України Юлію Свириденко в Telegram.

Вона зазначила, що всі рішення, закладені в проєкт держбюджету, розроблялися з урахуванням ключових пріоритетів - безпеки, оборони та соціальної стійкості.

За словами Свириденко, всі власні доходи держави спрямовуються на потреби Сил оборони. При цьому важлива увага приділяється соціальній сфері, зокрема підвищенню зарплат лікарям і вчителям наступного року.

До другого читання уряд вніс зміни для збереження балансу між оборонними та соціальними видатками.

Основні зміни:

  • Доходи бюджету збільшаться на 27,8 млрд гривень, зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків із 25% до 50%.
  • Видатки зростуть на 33,6 млрд гривень, з яких 18,9 млрд гривень спрямують до резервного фонду, а 6,6 млрд гривень - на поетапне підвищення зарплат педагогам шкіл, викладачам вишів і коледжів на 50% протягом року.

Голова українського уряду наголосила, що вона розраховує на підтримку депутатів і якнайшвидше ухвалення держбюджету-2026.

Бюджет-2026

Нагадаємо, 22 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ підтримали 256 депутатів.

Водночас бюджетний комітет під час розгляду проєкту бюджету-2026 рекомендував внести низку правок, які стосуються оборонної сфери, освіти, соціальної сфери і не тільки.

Варто зауважити, що перед першим читанням проєкт держбюджету передбачав видатки на рівні 4,8 трлн гривень, що на 415 млрд гривень більше, ніж цього року.

Доходи бюджету оцінювалися в 2,83 трлн гривень, що на 18,8% перевищує показник 2025 року, а дефіцит планується на рівні до 18,4% ВВП.

Уряд планує встановити мінімальну заробітну плату на рівні 8647 гривень.

Зростання споживчих цін наступного року, за прогнозами, може становити 9,9%, а прожитковий мінімум збільшиться до 3209 гривень.

У проекті бюджету закладено середній курс долара - 45,7 гривні, а євро - 49,4 гривні.

