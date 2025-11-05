Кабмін подав до другого читання бюджет-2026 зі збільшеними витратами: що змінилося

Вона зазначила, що всі рішення, закладені в проєкт держбюджету, розроблялися з урахуванням ключових пріоритетів - безпеки, оборони та соціальної стійкості.

За словами Свириденко, всі власні доходи держави спрямовуються на потреби Сил оборони. При цьому важлива увага приділяється соціальній сфері, зокрема підвищенню зарплат лікарям і вчителям наступного року.

До другого читання уряд вніс зміни для збереження балансу між оборонними та соціальними видатками.

Основні зміни:

Доходи бюджету збільшаться на 27,8 млрд гривень, зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків із 25% до 50% .

. Видатки зростуть на 33,6 млрд гривень, з яких 18,9 млрд гривень спрямують до резервного фонду, а 6,6 млрд гривень - на поетапне підвищення зарплат педагогам шкіл, викладачам вишів і коледжів на 50% протягом року.

Голова українського уряду наголосила, що вона розраховує на підтримку депутатів і якнайшвидше ухвалення держбюджету-2026.