Кабмин подал ко второму чтению бюджет-2026 с увеличенными расходами: что изменилось

Украинское правительство подготовило проект госбюджета-2026 к рассмотрению в Верховной Раде во втором чтении. В документ внесли правки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Она отметила, что все решения, заложенные в проект госбюджета, разрабатывались с учетом ключевых приоритетов - безопасности, обороны и социальной устойчивости.
По словам Свириденко, все собственные доходы государства направляются на нужды Сил обороны. При этом важное внимание уделяется социальной сфере, в частности повышению зарплат врачам и учителям в следующем году.
Ко второму чтению правительство внесло изменения для сохранения баланса между оборонными и социальными расходами.
Глава украинского правительства подчеркнула, что она рассчитывает на поддержку депутатов и скорейшее принятие госбюджета-2026.
Напомним, 22 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Документ поддержали 256 депутатов.
В то же время бюджетный комитет во время рассмотрения проекта бюджета-2026 рекомендовал внести ряд правок, которые касаются оборонной сферы, образования, социальной сферы и не только.
Стоит заметить, что перед первым чтением проект госбюджета предусматривал расходы на уровне 4,8 трлн гривен, что на 415 млрд гривен больше, чем в этом году.
Доходы бюджета оценивались в 2,83 трлн гривен, что на 18,8% превышает показатель 2025 года, а дефицит планируется на уровне до 18,4% ВВП.
Правительство планирует установить минимальную заработную плату на уровне 8647 гривен.
Рост потребительских цен в следующем году, по прогнозам, может составить 9,9%, а прожиточный минимум увеличится до 3209 гривен.
В проекте бюджета заложен средний курс доллара - 45,7 гривны, а евро - 49,4 гривны.