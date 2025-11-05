Кабмин подал ко второму чтению бюджет-2026 с увеличенными расходами: что изменилось

Она отметила, что все решения, заложенные в проект госбюджета, разрабатывались с учетом ключевых приоритетов - безопасности, обороны и социальной устойчивости.

По словам Свириденко, все собственные доходы государства направляются на нужды Сил обороны. При этом важное внимание уделяется социальной сфере, в частности повышению зарплат врачам и учителям в следующем году.

Ко второму чтению правительство внесло изменения для сохранения баланса между оборонными и социальными расходами.

Основные изменения:

Доходы бюджета увеличатся на 27,8 млрд гривен, в том числе за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50% .

. Расходы вырастут на 33,6 млрд гривен, из которых 18,9 млрд гривен направят в резервный фонд, а 6,6 млрд гривен - на поэтапное повышение зарплат педагогам школ, преподавателям вузов и колледжей на 50% в течение года.

Глава украинского правительства подчеркнула, что она рассчитывает на поддержку депутатов и скорейшее принятие госбюджета-2026.