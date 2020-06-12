Програму Кабміну 2.0 внесуть в Раду вже сьогодні

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нова програма враховує передвиборчі обіцянки Зеленського

Кабінет міністрів підготував нову версію Програми діяльності уряду. Сьогодні вона буде подана у Верховну раду.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"Підготовлена версія програми уряду 2.0. Вона опрацьована спільно з комітетами, за основу взяті передвиборчі програма президента і партії "Слуга народу", - сказав він.

За його словами, документ структурований, враховує всі вектори розвитку України.

При цьому міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов запропонував допрацювати програму протягом декількох годин і сьогодні внести у Верховну раду з техніко-юридичними правками. Правки стосуються євроінтеграції та фінансового забезпечення.

"Сьогодні ця програма повинна бути відправлена у Верховну раду", - сказав Шмигаль.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 4 червня відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів.

При цьому, прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін буде просити винести нову програму на розгляд Ради і підтримати її 18-19 червня.

У разі затвердження Програми діяльності уряд Дениса Шмигаля отримає імунітет від відставки на рік.

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Автор: Олександр Білоус