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Акциз на сигареты вырос с 1 июля

Новости » Экономика    01.07.2019 - 09:40
Акциз на сигареты вырос с 1 июля
Фото: Табачный киоск (УНИАН)

Сигареты в Украине дорожают в 2,5 раза быстрее общей инфляции

Ставки акцизного налога на табачные изделия повышаются в Украине с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Налоговый кодекс.

Согласно закону, ставки акцизного налога выросли на 9%.

Ранее НБУ прогнозировал, что стоимость табачной продукции будет расти ускоренными темпами в связи с дальнейшим повышением ставок акцизных сборов. Согласно прогнозу, в 2019 году рост цен на табачную продукцию ожидается на уровне 19%,

Напомним, Верховная рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ноябре прошлого года. Изменения в Налоговый кодекс предусматривают повышение акциза на табачные изделия на 9% с 1 июля 2019 года.

Отметим, по данным Государственной службы статистики, потребительские цены в Украине за 2018 год выросли на 9,8%. Цены на сигареты за год выросли на 23-27%.

В структуре продажи продовольственных товаров и алкогольных изделий за 2018 год 5,1% занимают водка и ликеро-водочные изделия, 5,3% - пиво, вина - 2,4%, коньяк - 1,6%, табачные изделия - 6,9%.

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