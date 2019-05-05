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НБУ дал прогноз роста цен на алкоголь и сигареты

Новости » Экономика    05.05.2019 - 15:00
НБУ дал прогноз роста цен на алкоголь и сигареты
Фото: сигареты (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сигареты будут дорожать быстрее, чем алкоголь

Стоимость табачной продукции будет расти ускоренными темпами в связи с дальнейшим повышением ставок акцизных сборов. Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель.

Согласно прогнозу, в 2019 году рост цен на табачную продукцию ожидается на уровне 19%, подорожание алкогольной продукции прогнозируется в пределах 6-9% ежегодно в 2019-2021 годах.

Как отмечается в отчете, в марте 2019 года темпы роста цен на алкогольные напитки остались практически неизменными (9,9% г/г).

При этом, несмотря на повышение акцизов, рост цен на табачные изделия замедлился до 24,0% г/г. В частности, это может объясняться тем, что индексация специфических ставок акцизного налога на табачные изделия (на 20%) была меньше, чем темпы роста цен на эти товары, отмечается в отчете.

НБУ дал прогноз роста цен на алкоголь и сигареты

Напомним, по данным Государственной службы статистики, потребительские цены в Украине за 2018 год (к декабрю 2017 года) выросли на 9,8%. Цены на сигареты за год выросли на 23-27%, водка за год подорожала на 11%.

В структуре продажи продовольственных товаров и алкогольных изделий за 2018 год 5,1% занимают водка и ликеро-водочные изделия, 5,3% - пиво, вина - 2,4%, коньяк - 1,6%, табачные изделия - 6,9%.

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