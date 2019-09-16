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Уряд планує значно збільшити акциз на сигарети

Новини » Економіка    16.09.2019 - 15:08
Уряд планує значно збільшити акциз на сигарети
Фото: Сигаретний кіоск (УНІАН)

Акциз зросте ще на 20%

Специфічна ставка акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра у 2020 році зросте на 20% - з 756 грн за до 907,2 грн за 1000 штук. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради.

Крім того, мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку зросте також на 20% - з 1213,61 грн до 1213,61 грн за 1000 шт.

Уряд планує значно збільшити акциз на сигаретиhttps://zakon.rada.gov.ua

Нагадаємо, ставки акцизного податку на тютюнові вироби підвищуються в Україні з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Податковий кодекс. Відповідно до закону, ставки акцизного податку зросли на 9%.

Раніше НБУ прогнозував, що вартість тютюнової продукції буде зростати прискореними темпами у зв'язку з подальшим підвищенням ставок акцизних зборів. Згідно з прогнозом, в 2019 році зростання цін на тютюнову продукцію очікується на рівні 19%,

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, споживчі ціни в Україні за 2018 рік зросли на 9,8%. Ціни на сигарети за рік зросли на 23-27%.

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