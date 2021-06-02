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Кабмин планирует заказать спецсамолет для эффективного тушения пожаров

Автор: Андрей Василюк

Кабинет министров Украины планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативнее и эффективнее бороться с огнем. Соответствующее решение поддержали на заседании Кабмина.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Правительство планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативнее и эффективнее тушить пожары. Соответствующее решение поддержали на заседании Кабмина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме повышения эффективности реагирования на пожары, правительство поддерживает украинского производителя. В прошлом году Минобороны заказало три самолета у ГП "Антонов".

"Впервые за историю независимости государство закупает такое количество самолетов отечественного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая стало известно, что городским советам хотят разрешить образовывать пожарно-спасательные подразделения в сельской местности. Комитет по вопросам экологической политики поддержал соответствующий законопроект №5254.

Напомним, в Украине с 17 апреля препятствование проверкам пожарной безопасности начали наказывать штрафами. В силу вступил соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила этот закон в ходе внеочередного заседания 30 марта.

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