Кабмин планирует заказать спецсамолет для эффективного тушения пожаров

Кабинет министров Украины планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативнее и эффективнее бороться с огнем. Соответствующее решение поддержали на заседании Кабмина.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Правительство планирует заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативнее и эффективнее тушить пожары. Соответствующее решение поддержали на заседании Кабмина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме повышения эффективности реагирования на пожары, правительство поддерживает украинского производителя. В прошлом году Минобороны заказало три самолета у ГП "Антонов".

"Впервые за историю независимости государство закупает такое количество самолетов отечественного производства", - говорится в сообщении.