За препятствование проверкам пожарной безопасности начали штрафовать: названы суммы

В Украине с сегодняшнего дня препятствование проверкам пожарной безопасности будут наказывать штрафами. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Закон вносит новую статью в Кодекс об административных правонарушениях "Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок".

За препятствование грозит штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен), а за повторное нарушение в течение года - от 200 до 300 таких минимумов (3400-5100 гривен).

Как писало РБК-Украина, Рада одобрила этот закон в ходе внеочередного заседания 30 марта.

Отметим, изначально этим законом сотрудникам полиции хотели разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожбезопасности. Однако ко второму чтению эту норму решили исключить.