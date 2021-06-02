Кабмін планує замовити спецлітак для ефективного гасіння пожеж

Кабінет міністрів України планує замовити спеціальний пожежний літак, який дасть змогу рятувальникам оперативніше та ефективніше боротися із вогнем. Відповідне рішення підтримали на засіданні Кабміну.
Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
"Уряд планує замовити спеціальний пожежний літак, який дасть змогу рятувальникам оперативніше та ефективніше гасити пожежі. Відповідне рішення підтримали на засіданні Кабміну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окрім підвищення ефективності реагування на пожежі, уряд підтримує українського виробника. Минулого року Міноборони замовило три літаки у ДП "Антонов".
"Вперше за історію незалежності держава закуповує таку кількість літаків вітчизняного виробництва", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що міським радам хочуть дозволити утворювати пожежно-рятувальні підрозділи у сільській місцевості. Комітет з питань екологічної політики підтримав відповідний законопроект №5254.
Нагадаємо, в Україні з 17 квітня перешкоджання перевіркам пожежної безпеки почали карати штрафами. Чинності набув відповідний закон.
Як писало РБК-Україна, Верховна рада схвалила цей закон у ході позачергового засідання 30 березня.