Горсоветам хотят разрешить создание пожарно-спасательных подразделений в селах

Сейчас законодательство предусматривает, что в селах, поселках, где нет пожарно-спасательных подразделений, сельские и поселковые советы по согласованию с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям могут образовывать такие подразделения.

Этот проект закона предлагает предоставить такое право и городским советам.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить проект в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу", - говорится в сообщении.