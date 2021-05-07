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Горсоветам хотят разрешить создание пожарно-спасательных подразделений в селах

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 11:55
Горсоветам хотят разрешить создание пожарно-спасательных подразделений в селах Фото: горсоветы смогут создавать пожарно-спасательные подразделения в селах (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Городским советам хотят разрешить создавать пожарно-спасательные подразделения в сельской местности. Комитет по вопросам экологической политики поддержал соответствующий законопроект №5254.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Сейчас законодательство предусматривает, что в селах, поселках, где нет пожарно-спасательных подразделений, сельские и поселковые советы по согласованию с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям могут образовывать такие подразделения.

Этот проект закона предлагает предоставить такое право и городским советам.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде включить проект в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с 17 апреля препятствование проверкам пожарной безопасности начали наказывать штрафами. В силу вступил соответствующий закон.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила этот закон в ходе внеочередного заседания 30 марта.

Отметим, сначала этим законом сотрудникам полиции хотели разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожарной безопасности. Однако ко второму чтению эту норму решили исключить.

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