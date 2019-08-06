Кабмин не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты, - Герус

Кабинет министров Украины не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в случае принятия такого решения цена на нефтепродукты может вырасти.

"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Это будет по сути таким квазиналогом нашего потребителя. Цена может вырасти, если мы такое решение примем. Мы понимаем, что Россия такое решение может принять. Она иногда давала разрешения, а иногда дает разрешения не на весь объем. То есть РФ себя ведет непредсказуемо и не стабильно. То, что мы хотим сделать разумными инструментами - это уменьшить зависимость или увеличить диверсификацию украинского рынка. Если мы уменьшим поставки именно с РФ раза в два, то дальше эти недружественные решения, которые РФ может принять в любое время, они для нас не будут иметь существенного негативного эффекта. Мы видим, что уже в августе у нас будет происходить уменьшение поставок", - заявил Герус.

Он также добавил, что в Украину будут увеличены поставки дизельного топлива из стран Европейского союза. В частности, из Литвы.

"Стабильная ситуация проявляется уже сейчас. Если раньше поставки морем составляли 10-20 тысяч тонн в месяц, то на август месяц, согласно данным участников рынка, это уже будет 60-90 тысяч тонн в августе. То есть происходит рост в 3-4 раза поставок через море. Также мы видим увеличение поставок Литвы, стран ЕС и определенный рост производства на украинских нефтеперерабатывающих заводах, хоть и не значительное. По августу мы видим огромный дополнительный ресурс из Беларуси, из моря, из стран ЕС. Этот ресурс с запасом компенсирует уменьшение поставок из России. В сентябре пойдут еще дополнительные объемы морем. Мы видим стабильность на следующие три месяца", - заявил Герус.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что поставки топлива из России сократятся вдвое после введения пошлин. Сокращение поставок произойдет уже в этом месяце.

Кроме того, в Министерстве инфраструктуры Украины заявили о создание оперативного штаба нефтетрейдеров. В штабе будут следить за поставками нефтепродуктов для избежания дефицита горючего.