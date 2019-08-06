Кабмін не планує вводити заборону на всі російські нафтопродукти, - Герус

Кабінет міністрів України не планує вводити заборону на всі російські нафтопродукти. Про це заявив представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у разі прийняття такого рішення ціна на нафтопродукти може зрости.

"Ми не плануємо вводити заборону на всі нафтопродукти з російським паспортом. Це буде по суті таким квазіподатком нашого споживача. Ціна може вирости, якщо ми саме таке рішення приймемо. Ми розуміємо, що Росія таке рішення може прийняти. Вона іноді давала дозволи, а іноді дає дозволи не на весь обсяг. Тобто РФ себе веде непрогнозовано і не стабільно. Те, що ми хочемо зробити розумними інструментами - це зменшити залежність або збільшити диверсифікацію українського ринку. Якщо ми зменшимо поставки саме з РФ рази в два, то далі ці недружні рішення, які РФ може прийняти в будь-який час, вони для нас не матимуть суттєвого негативного ефекту. Ми бачимо, що вже в серпні у нас буде відбуватись зменшення поставок", - заявив Герус.

Він також додав, що в Україну будуть збільшені поставки дизельного палива з країн Європейського союзу. Зокрема, з Литви.

"Стабільна ситуація проявляється вже зараз. Раніше якщо поставки морем складали 10-20 тисяч тонн в місяць, то на серпень місяць, згідно даних учасників ринку, це вже буде 60-90 тисяч тонн в серпні. Тобто маємо зростання в 3-4 рази поставок через море. Також ми бачимо збільшення поставок Литви, з країн ЄС і певне зростання виробництва на українських нафтопереробних заводів, хоча і не значне. По серпню ми бачимо величезний додатковий ресурс з Білорусі, з моря, з країн ЄС. Цей ресурс з запасом компенсує зменшення поставок з Росії. В вересні підуть ще додаткові обсяги морем. Ми бачимо стабільність на наступні три місяці", - заявив Герус.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус повідомив, що поставки палива з Росії скоротяться вдвічі після введення мит. Скорочення поставок відбудеться вже у цьому місяці.

Крім того, в Міністерстві інфаструктури України заявили про створення оперативного штабу нафтотрейдерів. В штабі слідкуватимуть за постачанням нафтопродуктів для уникнення дефіциту пального.