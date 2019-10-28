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Кабмин не планирует уменьшать субсидии, - Гончарук

Новости » Общество    28.10.2019 - 00:33
Кабмин не планирует уменьшать субсидии, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина/Виталий Носач)

Премьер заявил, что украинцы не должны тратить на коммуналку больше 15% дохода

Кабинет министров Украины не планирует уменьшать субсидии в этом году в течение отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".

Также Гончарук заверил, что не планируется менять принцип оформления субсидий.

"Субсидии уменьшены в этом году точно не будут и этот отопительный сезон все те, кто их оформил, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году", - сказал премьер

Он уточнил, что те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большего защиты, будут получать большие субсидии.

"Мы подтверждаем наше намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила больше 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги. В рамках этого показателя мы и будем держаться", - резюмировал Гончарук.

Напомним, недавно на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому передали законопроект №1231 о верификацию пенсий, субсидий и других государственных выплат: пособий, льгот, стипендий (кроме академических) и тому подобное.

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Новости Украины субсидиивыплатыАлексей Гончарук
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