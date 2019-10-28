Кабмін не планує зменшувати субсидії, - Гончарук

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна/Віталій Носач)

Прем'єр заявив, що українці не повинні витрачати на комуналку більше 15% доходу

Кабінет міністрів України не планує зменшувати субсидії у цьому році протягом опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму відеоблозі "Чашка прем'єра".

Такж Гончарук запевнив, що не планується змінювати принцип оформлення субсидій.

"Субсидії зменшені в цьому році точно не будуть і цей опалювальний сезон всі ті, хто їх оформив, пройдуть на тих умовах, які вже оформлені. І принцип оформлення субсидій також не зміниться і в наступному році", - сказав прем'єр

Він уточнив, що ті сім’ї, які отримують менші доходи, а отже потребують від держави більшого захисту, отримуватимуть більші субсидії.

"Ми підтверджуємо наш намір досягнути показника, щоби в середньому сім’я не витрачала більше 15% від сукупного доходу на комунальні послуги. В рамках цього показника ми і будемо триматися", - резюмував Гончарук.

Нагадаємо, нещодавно на підпис президентові України Володимиру Зеленському передали законопроект №1231 про верифікацію пенсій, субсидій та інших державних виплат: допомог, пільг, стипендій (крім академічних) тощо.