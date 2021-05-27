Кабмин планирует погасить долг по выплате карантинных 8 тысяч гривен для 165 тысяч украинцев

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в апреле на выплаты ФОПам и наемным работникам из специального фонда государственного бюджета было выделено 1,4 млрд гривен. Средства выделялись Министерству социальной политики, которое перечисляло их в Пенсионный фонд Украины.

В то же время по состоянию на 24 мая 2021 года заявки на получение помощи застрахованным лицам подали 340 199 застрахованных лиц. Соответственно необходимая сумма для финансирования этих выплат составляет 2 721 592 тыс. грн. По информации Пенсионного фонда Украины на сегодня из 340 199 заявок профинансировано 175 000 заявок на сумму 1 400 000 тыс. гривен, остаются без финансирования 165 199 заявлений на сумму 1 321 592 тыс. гривен.