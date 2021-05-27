Уряд планує погасити борг із виплати карантинних 8 тисяч гривень для 165 тисяч українців

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, у квітні на виплати ФОПам та найманим працівникам із спеціального фонду державного бюджету було виділено 1,4 млрд гривень. Кошти виділялися Міністерству соціальної політики, яке перераховувало їх до Пенсійного фонду України.

Водночас станом на 24 травня 2021 року заяви на отримання допомоги застрахованим особам подали 340 199 застрахованих осіб. Відповідно необхідна сума для фінансування цих виплат складає 2 721 592 тис. грн. За інформацією Пенсійного фонду України на сьогодні з 340 199 заяв профінансовано 175 000 заяв на суму 1 400 000 тис. гривень, залишаються без фінансування 165 199 заяв на суму 1 321 592 тис. гривень.