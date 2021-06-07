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Уряд планує погасити 1,4 млрд гривень боргу із виплат карантинних 8 тисяч гривень

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Україна, Понеділок 07 червня 2021 14:44
Уряд планує погасити 1,4 млрд гривень боргу із виплат карантинних 8 тисяч гривень Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фізичні особи - підприємці та наймані працівники, яким не заплатили по 8 тисяч гривень за карантин, почнуть отримувати свої гроші з 7 червня. Це приблизно 165 тисяч осіб.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль селекторній нараді в Офісі президента України, повідомляє прес-служба президента.

Як зазначив прем'єр, вже здійснено виплату у розмірі 8 тис. гривень ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року, на суму 1,4 млрд гривень.

"Кошти отримали 175 тисяч осіб. Всього було зареєстровано майже 340 тисяч заявок на отримання такої допомоги, решта заявників почнуть отримувати виплати з 7 червня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про виплати по 8 тисяч гривень ФОПам і найманим працівникам, які постраждали від карантину. Із загального фонду державного бюджету виділили ще 1,4 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України вичерпав свій бюджет на виплати карантинних 8 тисяч гривень. Станом на 20 травня 2021 року для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямовано 1,4 млрд гривень. Гроші отримали 175 тисяч осіб.

Заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня.

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