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Кабмин планирует погасить долг по выплате карантинных 8 тысяч гривен для 165 тысяч украинцев

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Украина, Четверг 27 мая 2021 17:26
Кабмин планирует погасить долг по выплате карантинных 8 тысяч гривен для 165 тысяч украинцев Фото: Кабмин погасит долг для выплат карантинных 8 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики подготовило проект изменений в постановление Кабинета Министров о выплатах по 8 тысяч гривен ФОПам и наемным работникам, пострадавших от карантина. Из общего фонда государственного бюджета предлагается выделить еще 1,4 млрд гривен.

Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в апреле на выплаты ФОПам и наемным работникам из специального фонда государственного бюджета было выделено 1,4 млрд гривен. Средства выделялись Министерству социальной политики, которое перечисляло их в Пенсионный фонд Украины.

В то же время по состоянию на 24 мая 2021 года заявки на получение помощи застрахованным лицам подали 340 199 застрахованных лиц. Соответственно необходимая сумма для финансирования этих выплат составляет 2 721 592 тыс. грн. По информации Пенсионного фонда Украины на сегодня из 340 199 заявок профинансировано 175 000 заявок на сумму 1 400 000 тыс. гривен, остаются без финансирования 165 199 заявлений на сумму 1 321 592 тыс. гривен.

Напомним, Пенсионный фонд Украины уже исчерпал свой бюджет на выплаты карантинных 8 тысяч гривен. По состоянию на 20 мая 2021 года для выплаты по 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам в "красных" зонах направлено 1,4 млрд гривен. Деньги получили 175 тысяч человек.

Заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля.

В пресс-службе Минэкономики сообщили РБК-Украина, что физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из "красных зон" смогут получить по 8 тысяч в течение десяти дней после заполнения заявки.

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