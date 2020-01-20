Кабмин планирует отменить обязательную переписку бизнеса с военкоматами

Кабинет министров планирует внедрить законопроект, которым отменяется обязательная переписка бизнеса с военкоматами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство планирует изменить алгоритм подачи отчетности компаний в налоговую службу по своим сотрудникам, а также сделать автоматический сбор данных военкоматами из имеющихся реестров.

"Во-первых. Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы. И во-вторых. Сейчас бизнес должен сообщать военкоматы о всевозможных изменения в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес", - написал Дубилет.

Внедрение законопроекта планируется до конца года.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство планирует отменить 43 из 110 обязательных форм, которые украинские предприятия предоставляют Госслужбе статистики. Кабмин не будет собирать информацию, которая уже есть у государства.

Также сообщалось, что Кабмин запустил сервис безбумажных квитанций. Он позволит гражданам предоставлять квитанции об оплате Центрам предоставления административных услуг (ЦНАП) в электронном формате. При этом сохранится возможность использования и бумажных квитанций.