Кабмін планує скасувати обов'язкову листування бізнесу з військкоматами

Кабінет міністрів планує запровадити законопроект, яким скасовується обов'язкове листування бізнесу з військкоматами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабміну Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, уряд планує змінити алгоритм подачі звітності компаній в податкову службу за своїм співробітникам, а також зробити автоматичний збір даних військкоматами з наявних реєстрів.

"По-перше. Як відомо, зараз компанії подають за своїм співробітникам звітність у податкову службу. Наша ідея проста: додати цю звітність пару полів по військовому квитку і вбити, таким чином, паперові документи. І по-друге. Зараз бізнес повинен повідомляти військкомати про всілякі зміни в даних своїх працівників. Тут очевидне рішення зробити автоматичний збір інформації з вже наявних реєстрів і автоматично відправляти ці дані у військкомати, не відволікаючи бізнес", - написав Дубілет.

Впровадження законопроекту планується до кінця року.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд планує скасувати 43 зі 110 обов'язкових форм, які українські підприємства надають Держслужбі статистики. Кабмін не буде збирати інформацію, яка вже є у держави.

Також повідомлялося, що Кабмін запустив сервіс безпаперових квитанцій. Він дозволить громадянам надавати квитанції про оплату Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в електронному форматі. При цьому збережеться можливість використання і паперових квитанцій.