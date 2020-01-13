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В Кабмине планируют отменить 40% форм Госстата, предоставляемых предприятиями

Новости » Политика     13.01.2020 - 09:25
В Кабмине планируют отменить 40% форм Госстата, предоставляемых предприятиями
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Правительство не будет собирать информацию, которая уже есть у государства

Правительство планирует отменить 43 из 110 обязательных форм, которые украинские предприятия предоставляют Госслужбе статистики. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, решение об отмене предоставления форм было принято после аудита, который проводили последние несколько месяцев. У предприятий не будут собирать ту информацию, которая и так есть у государства, а также ту, которая не используется для принятия управленческих решений.

"По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", - заявил Дубилет.

В частности, планируется отменить такие формы:

  • Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);
  • Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);
  • Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);
  • Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);
  • Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);
  • Отчет по труду (1-ПВ);
  • Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);
  • Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);
  • Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);
  • Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);
  • Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);
  • Отчет о деятельности учреждений высшего образования.

Напомним, ранее Кабмин запустил сервис безбумажных квитанций. Он позволит гражданам предоставлять квитанции об оплате Центрам предоставления административных услуг (ЦНАП) в электронном формате. При этом сохранится возможность использования и бумажных квитанций.

Также РБК-Украина писало, что в правительстве анонсировали изменение, которое облегчит процедуру начисления зарплаты, если сотрудники предприятия имеют счета в разных банках.

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