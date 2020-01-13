В Кабмине планируют отменить 40% форм Госстата, предоставляемых предприятиями

Правительство не будет собирать информацию, которая уже есть у государства
Правительство планирует отменить 43 из 110 обязательных форм, которые украинские предприятия предоставляют Госслужбе статистики. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
По его словам, решение об отмене предоставления форм было принято после аудита, который проводили последние несколько месяцев. У предприятий не будут собирать ту информацию, которая и так есть у государства, а также ту, которая не используется для принятия управленческих решений.
"По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", - заявил Дубилет.
В частности, планируется отменить такие формы:
Напомним, ранее Кабмин запустил сервис безбумажных квитанций. Он позволит гражданам предоставлять квитанции об оплате Центрам предоставления административных услуг (ЦНАП) в электронном формате. При этом сохранится возможность использования и бумажных квитанций.
Также РБК-Украина писало, что в правительстве анонсировали изменение, которое облегчит процедуру начисления зарплаты, если сотрудники предприятия имеют счета в разных банках.