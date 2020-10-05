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В программе медгарантий объем средств на лечение онкозаболеваний вырос на 70%

Украина, Понедельник 05 октября 2020 11:54
В программе медгарантий объем средств на лечение онкозаболеваний вырос на 70%
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Объем средств на лечение онкозаболеваний в программе медицинских гарантий на этот год вырос на 70% по сравнению с 2019 годом. Онкологические больницы по контракту с НСЗУ получили в общей сложности на 2 млрд гривен больше финансирования, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

"За оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в апреле-сентябре НСЗУ выплатила заведениям более 2 млрд грн. В частности, больше всего средств получили Одесский областной онкодиспансер - 148 млн грн, Киевский областной онкодиспансер - 123 млн грн, Днепровский областной клинический онкодиспансер - 112 млн грн ", - говорится в сообщении.

С сентября текущего года в 4,7 раза увеличен тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей.

Безвозмездная помощь пациенту с онкозаболеванием в рамках программы медицинских гарантий включает:

  • инструментальную и лабораторную диагностику,
  • проведение хирургического вмешательства в условиях стационара,
  • проведение радиотерапии и химиотерапии в стационарных и амбулаторных условиях,
  • лекарственные средства из Национального перечня,
  • медицинский уход, пребывание и питание во время пребывания в стационаре в больнице,
  • психологическую поддержку.

Также пациент сможет бесплатно получить лекарства, которые централизованно закупаются за средства государственного бюджета по разным госпрограммам.

"В программе медицинских гарантий в следующем году по лечению онкозаболеваний НСЗУ предлагает увеличить тарифы на услуги по диагностике и лечению онкозаболеваний", - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2017 году в Министерстве здравоохранения заявляли, что ежегодно в Украине регистрируют более 130 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.

Как писало РБК-Украина, медучреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19.

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