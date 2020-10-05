В программе медгарантий объем средств на лечение онкозаболеваний вырос на 70%

Объем средств на лечение онкозаболеваний в программе медицинских гарантий на этот год вырос на 70% по сравнению с 2019 годом. Онкологические больницы по контракту с НСЗУ получили в общей сложности на 2 млрд гривен больше финансирования, чем в прошлом году.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья.
"За оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в апреле-сентябре НСЗУ выплатила заведениям более 2 млрд грн. В частности, больше всего средств получили Одесский областной онкодиспансер - 148 млн грн, Киевский областной онкодиспансер - 123 млн грн, Днепровский областной клинический онкодиспансер - 112 млн грн ", - говорится в сообщении.
С сентября текущего года в 4,7 раза увеличен тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей.
Безвозмездная помощь пациенту с онкозаболеванием в рамках программы медицинских гарантий включает:
Также пациент сможет бесплатно получить лекарства, которые централизованно закупаются за средства государственного бюджета по разным госпрограммам.
"В программе медицинских гарантий в следующем году по лечению онкозаболеваний НСЗУ предлагает увеличить тарифы на услуги по диагностике и лечению онкозаболеваний", - отмечается в сообщении.
Напомним, в 2017 году в Министерстве здравоохранения заявляли, что ежегодно в Украине регистрируют более 130 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.
Как писало РБК-Украина, медучреждениям выплатили более 4,4 млрд гривен за помощь пациентам с CОVID-19.