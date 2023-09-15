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Кабмін переглянув виплати військовим: хто може отримати надбавки

Фото: Кабмін переглянув виплати військовим (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні переглянули виплати деяким категоріям військовослужбовців. Надбавки зможуть отримати поранені захисники та військові інструктори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Урядом були внесені зміни до постанови №168 від 28 лютого 2022 року "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану".

Передбачено, що керівникам та Інструкторам-викладачам навчальних частин, центрів та підрозділів щомісячно буде виплачуватися винагорода від 15 до 30 тисяч гривень. Розміри додаткових виплат будуть залежати від  посади.

Також Кабмін переглянув виплати пораненим військовим, яких військово-лікарська комісія визнала непридатними до служби з переоглядом через 6-12 місяців та які були зараховані у розпорядження відповідних командирів. Такі захисники отримуватимуть зарплату за останньою займаною посадою у повному обсязі без додаткової премії.

Також таким військовим після перебування у розпорядженні понад два місяці і до закінчення перебування щомісяця буде виплачуватися оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада підтримала повернення надбавок військовим, поліцейським, службі цивільного захисту у розмірі 30 тисяч гривень, але з деякими поправками.

Також уряд підвищив зарплату медикам у зоні бойових дій. Це стосується не лише лікарів, а й медсестер, фармацевтів та інших медпрацівників.

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