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Медикам в зоні бойових дій підвищать зарплату: що відомо

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Україна, П'ятниця 12 травня 2023 18:51
Медикам в зоні бойових дій підвищать зарплату: що відомо Фото: медикам в зоні активних бойових дій підвищать зарпату (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Уряд зобов'язав підвищити заробітну плату медичним працівникам на прифронтових територіях та в зоні активних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я.

Уряд ухвалив постанову, якою збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях.

Йдеться про встановлення нового рівня зарплати для

  • лікарів;
  • фармацевтів;
  • фахівців з реабілітації;
  • медичних сестер;
  • молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах поблизу лінії фронту.

Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

  • 28 000 гривень - для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
  • 18 000 гривень - для медсестер та медбратів;
  • 9 000 гривень - для молодших медпрацівників.

На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

  • 23 000 гривень - для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
  • 15 500 гривень - для медсестер та медбратів;
  • 8 000 гривень - для молодших медпрацівників.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, цим рішенням Уряд зробив ще один крок до збереження кадрового потенціалу на прифронтових територіях та у зоні активних бойових дій.

Адже, за його словами, медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах праці з постійним ризиком для життя та здоров’я, мають бути забезпечені гідною заробітною платою.

"Регулярно відвідуючи прифронтові області, мав змогу не раз на власні очі побачити, в яких умовах доводиться працювати нашим медичним працівникам. Не перестаю щиро дивуватися їхньому героїзму та відданості своїй справі - рятувати людей за будь-яких умов: під обстрілами, під час ракетних ударів, атак ворога. Дякую кожному, хто надійно тримає медичний фронт.", - наголосив Ляшко.

Рішення постанови розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.

Постанова діятиме до кінця 2023 року.

Нагадаємо, за прогнозом уряду, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію реальна зарплата зросте лише на 1,4%.

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