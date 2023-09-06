Виплати військовим та їх сім'ям. Рада підтримала важливий законопроект

Верховна рада ухвалила в цілому законопроект №9638 щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав нардеп Ярослав Железняк.

Законом пропонується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин, та можливість виплати їхнім сім’ям.

Його підтримали 283 нардепи.

У документі передбачено

уточнення порядку виплати грошової компенсації військовим та поліцейським за невикористані дні відпусток;

уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі військових та поліцейських;

спрощення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Доплати військовим

Нагадаємо, після початку війни в Україні виплачували додаткову грошову винагороду військовим, які не беруть участь у бойових діях, у розмірі 30 тисяч гривень. Але з 1 лютого 2023 року такі щомісячні виплати скасували.

Верховна рада 10 квітня підтримала повернення надбавки військовим, поліцейським, службі цивільного захисту у розмірі 30 тисяч гривень.

Але в Раді вирішили не проходити всі процедури цього закону і не спрямовувати закон на підпис президенту Володимиру Зеленському. Натомість створили робочу групу для вирішення питань та підготували відповідний законопроект.

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