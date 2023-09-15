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Кабмин пересмотрел выплаты военным: кто может получить надбавки

Фото: Кабмин пересмотрел выплаты военным (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине пересмотрели выплаты некоторым категориям военнослужащих. Надбавки смогут получить раненые защитники и военные инструкторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Правительством были внесены изменения в постановление №168 от 28 февраля 2022 года "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Предусмотрено, что руководителям и инструкторам-преподавателям учебных частей, центров и подразделений ежемесячно будет выплачиваться вознаграждение от 15 до 30 тысяч гривен. Размеры дополнительных выплат будут зависеть от должности.

Также Кабмин пересмотрел выплаты раненым военным, которых военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе с пересмотром через 6-12 месяцев и которые были засчитаны в распоряжение соответствующих командиров. Такие защитники будут получать зарплату по последней занимаемой должности в полном объеме без дополнительной премии.

Также таким военным после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания ежемесячно будет выплачиваться оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

Доплаты военным

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине выплачивали дополнительное денежное вознаграждение военным, не участвующим в боевых действиях, в размере 30 тысяч гривен. Но с 1 февраля 2023 года такие ежемесячные выплаты отменили.

Верховная рада поддержала возвращение надбавок военным, полицейским, службе гражданской защиты в размере 30 тысяч гривен, но с некоторыми поправками.

Также правительство повысило зарплату медикам в зоне боевых действий. Это касается не только врачей, но и медсестер, фармацевтов и других медработников.

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