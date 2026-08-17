Кабмін передав до Ради програму діяльності: які пріоритети

Програму діяльності уряду передали у Раду

Корецький зазначив, що 17 серпня було схвалено програму діяльності уряду.

"У програмі зафіксовані принципи роботи Уряду, основні цілі та конкретні завдання. Це чіткий перелік того, що має зробити Уряд. За кожним напрямом є чітка персональна відповідальність", - уточнив він.

Прем'єр подякував народним депутатам, які долучилися до підготовки та фіналізації документа.

"Розраховуємо на якнайшвидший розгляд програми парламентом", - каже він.

Основна мета програми - вистояти та перемогти у війні за Незалежність.

"Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат", - повідомив Корецький.

Проєкт програми у Раді

Пізніше Мельничук повідомив, що Кабіміном зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Постанови Верховної Ради України "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".

У реєстрі він проходить під номером 15521.