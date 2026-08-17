Кабмин передал в Раду программу деятельности: какие приоритеты

Программа деятельности правительства в установленный законом срок передана на рассмотрение Верховной Рады. Зарегистрирован проект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления премьер-министра Украины Сергея Корецкого и постоянного представителя КМУ Тараса Мельничука в Верховной Раде в Telegram.
Корецкий отметил, что 17 августа была одобрена программа деятельности правительства.
"В программе зафиксированы принципы работы правительства, основные цели и конкретные задачи. Это четкий перечень того, что должно сделать правительство. По каждому направлению есть четкая персональная ответственность", - уточнил он.
Премьер поблагодарил народных депутатов, которые приняли участие в подготовке и финализации документа.
"Рассчитываем на скорейшее рассмотрение программы парламентом", - говорит он.
Основная цель программы - выстоять и победить в войне за Независимость.
"Это наша общая работа и общая ответственность за результат", - сообщил Корецкий.
Позже Мельничук сообщил, что Кабимином зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Постановления Верховной Рады Украины "О программе деятельности Кабинета Министров Украины".
В реестре он проходит под номером 15521.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине был презентован проект программы деятельности правительства. Документ предполагает усиление обороны, ускорение евроинтеграции и не только.
Также сообщалось, что Кабмин разыскивает ресурсы для полного финансирования армии до конца года. Часть средств планируется привлечь от международных партнеров.
Кроме того, Корецкий заявил, что государство предоставит бизнесу приоритетный доступ в помещения, чтобы тот мог рассредоточить склады. Кабмин установил дедлайн для подготовки списка таких объектов.